Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda birçok konu masaya yatırılacak.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Toplantıda CHP, İYİ Parti ve HDP ile yapılan başörtüsü düzenlemesi için yapılan görüşmeler masaya yatırılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabineye brifing vermesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yüzde 85.51'e kadar yükselen enflasyonla mücadele kabinenin gündeminde olacak. Alınacak tedbirler görüşülecek.

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EYT VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DURUMU

Milyonların merakla beklediği Aralık ayında meclise gelmesi beklenen EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konuda kabineyi bilgilendirmesi, yapılan son çalışmanın şeklini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi öngörülüyor.

DIŞ POLİTİKA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'deki temasları, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Ankara'ya gelecek olması kabinede görüşülecek.

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Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.

Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum ve atılacak adımlar gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.