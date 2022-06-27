Kabine kritik konular için toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam gündemde...

Türkiye'nin ve dünyanın gündem konularının masaya yatırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Saat 15.00'da başlaması beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Toplantıda asgari ücrete zam konusu ele alınacak. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ve yapılan çalışmanın detaylarını kamuoyuna anlatması bekleniyor. Ayrıca enflasyonun üzerinde zam yapılması da gündemde olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Kamu çalışanlarına yapılacak enflasyon farkının maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağı kabinenin gündeminde olacak. 5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşları için yürütülen çalışma konuşulacak.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

İspanya'da 29-30 Haziran tarihlerinde yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi için yapılan hazırlıklar masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım göstereceği toplantıda Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilini kaç gün olacağı da bugün kabine toplantısında belli olacak.

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü resmi tatili birleşip birleşmeyeceği konuşulan önemli başlarından biri olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Dini Günler Listesi'ne göre 8 Temmuz Cuma günü Arefe günü, 9 Temmuz Cumartesi bayramın birinci günü, 10 Temmuz Pazar günü bayramın ikinci günü, 11 Temmuz Pazartesi bayramın üçüncü günü, 12 Temmuz Salı günü ise bayramın dördüncü günü olacak. Buna göre bayramın son günü ise 15 Temmuz arasında 2 günün olması nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması ihtimali doğdu. Böyle bir durum olursa 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olacak, tatil ise 9 gün olacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması için köprü ve otoyolların ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceği kabine toplantısında konuşulan konular arasında. Geçtiğimiz bayram Yap - İşlet - Devret mantığıyla yapılan projeler ücretli, diğerleri ise ücretsiz olarak hizmet vermişti. Alınacak kararı vatandaşlar merakla bekliyor.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak.