Kabine normalleşme süreci için toplanıyor! Pazar günü yasağı kalkacak mı? Açık alanlarda maske takma...

Türkiye koronavirüs salgınına karşı aşılamada hız kazanırken, vaka sayılarının hedeflenen rakamlara düşmesi sonucunda kısıtlamaların gevşetilmesi ve normalleşme sürecinin detayları gündeme geldi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesine katılması nedeniyle ertelenen kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini salgındaki ve aşılamadaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine yapacağı detaylı sunumla anlatması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA KONUŞULACAKLAR

Toplantıda konuşulacak konular şöyle:

- Turizm sezonun geleceği

- Hafta içi saat 22.00'de başlayan ve 05.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması

- Hafta sonu cumartesi günü saat 22.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıp kaldırılmayacağı

- Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi

- Aşı tedariki ve yerli aşı çalışmaları

- Koronavirüs vaka sayıları artan ve azalan illerin durumları kabinede masaya yatacak.

-Aşılamadaki son durum

- Açık havalarda maskesiz dolaşmanın serbest olup olmayacağı (Bu yasağın aşı olanları kapsamı bekleniyor, aşı olmayanların maske takmaya devam edeceği ifade ediliyor)

- NATO zirvesi ve görüşmeleri

- Libya ve Suriye

- Terörle mücadele

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI: SİNOVAC AŞILARI GELDİ

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Sinovac firmasının ürettiği 5 milyon doz CoronaVac aşısını taşıyan uçağın Ankara'ya geldiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."