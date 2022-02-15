Kabine toplanıyor! Beştepe'deki toplantıda ekonomi, Ukrayna-Rusya gerilimi ve dış politika ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak.

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda ekonomi ele alınarak temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.

Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇALIŞMALAR KABİNEYE ANLATILACAK

Türkiye, yeni yılda elektrikte geçilen kademeli tarife sonrası yüksek gelen elektrik faturalarını konuşuyor. Özellikle 150 kw olan sınırın konutlarında 210'a çıkarılırken esnaf ve ticarethane statüsünde olan yerlere yüksek faturalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, yarın (çarşamba) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kabineye anlatılacak.

KW SINIRI YÜKSELTİLECEK

Yapılan çalışmaya göre günlük 7 kw olan günlük tüketim sınırının 8 kw'ye yükseltilmesinin üzerinde durulduğu belirtiliyor. Buna göre 210 olan kw sınırı 240 kw'ye yükseltilmiş olacak.

KDV İNDİRİMİ GELİR Mİ?

Temel gıda ürünlerinde KDV oranın yüzde 8'den 1'e indirilmesinin elektrik fiyatlarında da olabileceği belirtiliyor. Özellikle yüzde 18 olan bu oran faturalarda ciddi bir meblağ olarak dikkat çekerken bu indirimin suistimal edilmeye açık olduğu için sıcak bakılmadığı da belirtiliyor. Ayrıca, yeni çalışmalarda KDV indiriminin sadece konutlarla sınırlı kalması yönünde bir plan üzerinde durulduğu öğrenildi. Tüm abone gruplarında bir indirimin mümkün olmadığı vurgulandı.ESNAFLARA KADEMELİ TARİFE Kademeli tarife içinde yer almayan esnaflar ve sanayi grubu elektrik ücretlerini yüzde 126, ticarethaneler ise yüzde 128 zamlı olarak ödüyor. Yapılan çalışmayla esnaflara kademeli tarife gelmesine kesin gözüyle bakılırken tüketime dayalı bir kademenin esnaflar için de getirilebileceği ifade edildi.

CEMEVİ, DERNEK VE VAKIFLARIN DURUMU

Elektrik paketinde abone gruplarında bugüne kadar “ticarethane” statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıfların da bu gruptan çıkarılacağı kaydedildi..