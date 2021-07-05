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  3. Kabine toplanıyor! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte 5 Temmuz 2021 Kabine Toplantısı ana gündem maddeleri

Kabine toplanıyor! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte 5 Temmuz 2021 Kabine Toplantısı ana gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Milyonlarca vatandaşın gözü bu toplantıya çevrilmişken ana gündem maddelerinin Kovid-19, aşılama, bayram tatili ve terör örgütleriyle mücadele olması bekleniyor.

Kabine toplanıyor! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte 5 Temmuz 2021 Kabine Toplantısı ana gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

3. DOZ AŞILAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Kabine toplanıyor! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte Kabine Toplantısının ana gündem maddeleri

TURİZM SEZONU NASIL GEÇECEK?

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Kabine toplanıyor! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte Kabine Toplantısının ana gündem maddeleri

TERÖR OPERASYONLARI

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Kabine toplanıyor! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte Kabine Toplantısının ana gündem maddeleri

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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