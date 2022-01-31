Kabine toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak! Koronavirüs, enflasyonla mücadele ve Rusya - Ukrayna gerilimi masada!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 15.00'da başlayacak olan toplantıda birçok konuya masaya yatırılacak. Görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ ilk kabine toplantısına katılacak.

UKRAYNA - RUSYA GERİLİMİ

Toplantıda, tüm dünyanın gelişmeleri yakından izlediği Rusya - Ukrayna gerilimi masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında yaşananlara ilişin olarak, "Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut gerilimin yeni bir krize dönüşmeden çözülmesini istiyoruz. Bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar söylüyorum. Devlet başkanları Putin ve Zelenski'ye de bu mesajlarımı ilettim, iletmeye de devam edeceğim" açıklamasında bulunmuştu. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta günü birlik olarak Ukrayna'ya gidecek ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi öncesi yapılacak olan hazırlıklar kabinede ele alınacak.

ERMENİSTAN İLE BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğşu, Karadeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için yapılacak olan diplomatik temaslara ilişkin olarak kabineye brifing verecek, Ermenistan ile başlayan normalleşme adımlarındaki son durum değerlendirilecek.

OMİCRON VARYANTI ÖNLEMLERİ

Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte koronavirüs salgınında vaka sayıları 90 bini aşarak rekor kırarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son durum hakkında kabineye sunum yapacağı belirtildi. Bu doğrultuda büyükşehirler başta olmak üzere vaka sayılarının düşürülmesi ve aşılamanın artırılması için atılabilecek adımlar kabine toplantısında konuşulacak. Yarıyıl tatilinin ardından okullarda alınacak olan Kovid-19 önlemlerine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabineye bilgi verecek.

EKONOMİK GELİŞMELER: ENFLASYON VE DÖVİZ KURU İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı, "Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” açıklamasının ardından kabinenin en önemli gündeme ekonomi olacak. Bu bağlamda döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilerleyen dönemlerde yapacağı çalışmalar masaya yatırılacak. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine yönelik alınacak tedbirler ve temel gıda ürünleri başta olmak üzere Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının düşürülmesi yönelik çalışmalar ve alternatifler toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca döviz kurunda yaşanan artış sonrası ürün fiyatlarına yapılan fiyat artışlarının düşürülmesi ve kontrol altına alınması için atılacak adımlar belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.