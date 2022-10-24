Kabine toplanıyor! Kritik konular görüşülecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan kabine toplantısı saat 15.00'da başlayacak.

EYT DÜZENLEMESİ

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini EYT düzenlemesi oluşturacak. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen 2023 Ocak ayında ise yasalaşması için çalışılan EYT düzenlemesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir sunum yapması bekleniyor.

KAMUDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DURUMU

Kamudaki 550 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

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BAŞÖRTÜSÜ KONUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa düzenlemesi yapılması için talimat verdiği başörtüsü düzenlemesi konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabineyi bilgilendirmesi hazırlanan teklifin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

MADEN KAZASI

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden kazası toplantıda konuşulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele ve ekonomideki gelişmelerin yanı sıra, terörle mücadele, Rusya - Ukrayna savaşı ve dış politikada gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Ege'deki son gelişmeler de masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak.