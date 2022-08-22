Kabine toplanıyor! Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

İki haftada bir kez toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Sabah'ın haberine göre toplantıda konuşulacak en önemli gündem maddesi tahıl koridoru ve Rusya- Ukrayna savaşı olacak.

PUTİN VE ZELENSKİY DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları masaya yatırılacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması da yine gündem başlığında yer alacak.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Son zamanlarda vatandaşın karşısına çıkan fahiş fiyatlar da toplantıda ele alınacaklar başlıklar arasında yer alıyor. Kontrolsüz fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

