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Kabine toplanıyor! Sokağa çıkma ve seyahat yasağı gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yapacak Kabine pazartesi günü toplanıyor. Toplantının gündeminde sokağa çıkma yasaklarının genişletilmesi ihtimalleri ve seyahat yasakları olacak. Öte yandan ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında reform amacıyla atılabilecek adımlar görüşülecek.

Kabine toplanıyor! Sokağa çıkma ve seyahat yasağı gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Maalesef vatandaşlarımız tedbirlere uyumuyor, bu durumda yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" diye konuşmuştu. Dikkat çeken açıklamanın ardından gözler yeni koronavirüs tedbirlerine çevrildi. Peki sokağa çıkma yasaklarının saatleri değişecek mi? Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde tüm merak edilen sorular yanıt bulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kısıtlı sonuçlarıyla ilgili sunum yapacak.

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT ETME YASAĞI

Kabineden sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kararının çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta sona belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonu kapanma şeklinde genişletileceği belirtiliyor. Bir başka önlem olarak da vaka sayısı çok fazla artış gösteren şehirlerle ilgili seyahat yasağı da masada.

YENİ REFORMLAR GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ayrıca ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında reform amacıyla atılabilecek adımlar da görüşülecek. Ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra başta Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Suriye meseleleri olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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