Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu topladı. Kritik Kabine Toplantısı saat 16.30'da başladı. Toplantıda Sağlık bakanı Fahrettin Koca yeni tedbir önerilerini ve risk haritasını paylaşacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, ulusa seslenerek yeni koronavirüs tedbirleri ve risk haritasını paylaşacak. İşte toplantının gündem maddeleri...

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronairüs salgınının önüne geçme amacıyla başlatılan aşılama uygulamaları ülkemizde hızla devam ediyor. Vaka sayılarının stabilize edilmesi ve 10 milyonu aşkın kişinin aşılanması üzerine kademeli normalleşme kararları alındı.

Ancak kentlerdeki oransal vaka sayılarına göre, bölgesel olarak uygulanan gevşeme kuralları ile birlikte tedbirler unutulmaya yüz tuttu. Pozitif vakaların yeniden 15 bin bandına çekilmesiyle birlikte kentlerin risk haritasındaki renkleri değişirken yeni yasakların gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısında, illerin risk durumlarına göre renklerinin yeniden belirleneceği ve bu renklere göre normalleşme kurallarının güncelleneceği biliniyor.

Saat 16.30'da başlayan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ulusa sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentlerin risk durumlarının iki haftada bir değerlendirileceğini ifade etmişti. Bu sebeple KabineToplantısı'nın 15 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bir önceki toplantı 1 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti.

Bugün toplanması beklenen Kabine'de, gğndem konularının vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranları olması bekleniyor. Yeni verilerle illerin risk durumları değerlendirilerek normalleşme sürecinde yeni adımların atılması da beklentiler arasında.

Aynı zamanda yerli aşıda gelinen son nokta ve il basındaki risk durumlarına göre kafe ve restoranların yeniden kapanması da gündemde yer edinecek konulardan olacak.