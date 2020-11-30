Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasağı hafta içi olacak mı? İşte masadaki yasaklar...

Koronavirüs salgınında günlük yeni vaka, ağır hasta ve ölüm sayıları günden güne artarken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi salgındaki son durum ve gündeme ilişkin konuları görüşmek için toplandı. Toplantıda koronavirüs salgının kontrol altına alınması için geçtiğimiz haftalarda getirilen kısıtlamalar ve alınması düşünülen yeni tedbirler masaya yatırılacak.

Kritik toplantı saat 15.40 itibariyle başlarken Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre kabine toplantında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son 10 gündeki tablosuyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları masaya yatırılacak. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi değerlendirilecek, Bilim Kurulu’nun önerileri konuşulacak.

BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.

VAKALARIN ARTTIĞI İLLERE SEYAHAT KISITLAMASI

- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA YASAK GENİŞLİYOR

- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.

- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

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