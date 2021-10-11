Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek! Toplantıdan hangi kararlar çıkacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15:00 itibariyle başlaması bekleniyor. Vatandaşlar ise bu toplantıda gündeme gelecek olan konuları ve çıkacak kararları merakla bekliyor. Gelen bilgilere göre toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında son dönemde atış gösteren vaka sayıları ile ilgili atılması gereken konular değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan, toplantıda okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süreç değerlendirilecek. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sunumlar yapması bekleniyor. Koronavirüsün kontrol altına alınması kapsamında yeni uygulamalara yönelik adımlar atılabilir.

MARKETLERDEKİ FİYATLARIN SON DURUMU KONUŞULACAK

Son dönemlerde gündemin ana maddelerinden biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat ilgileneceğini ifade ettiği marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili de görüşmeler yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir yürüttüğü sahadaki çalışmaların sonuçlarını kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Bu konuyla ilgili de Ticaret Bakanı Mehmet Muş da kabineyi bilgilendirecek.

DOĞU AKDENİZ VE AFGANİSTAN KONULARI GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de kabine toplantısında değerlendirmeye alınacak. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar hakkında da görüşmeler yapılacak.