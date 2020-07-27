Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı saat 15.00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün gerçekleştirilecek. Yoğun gündemle yapılacak olan toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği ulusa sesleniş konuşması ile duyurması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMINDA KISITLAMA UYGULANACAK MI?

Toplantıda koronavirüs salgının gölgesinde gerçekleştirilecek olan Kurban Bayramında alınacak önlemler konuşulacak. Bakan Koca'nın vaka sayıları ve son durum hakkında bir sunum gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bilim Kurulunun tavsiyelerini iletecek.Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bayram namazında maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda yeni önlemlerin alınması bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da trafik tedbirlerine ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

LİBYA VE SURİYE

Öte yandan toplantıda Libya, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca ekonomik gelişmeler ve terörle mücadeledeki son durum da kabinede görüşülecek.

AYASOFYA CAMİİ

Danıştay 10. Dairesinin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından camiye dönüştürülen ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin gelen değerlendirmelerde de kabine toplantısında konuşulacak.