Kabine toplantısı ertelendi mi son dakika? Ne zamana ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tüm vatandaşların heyecan ve merakla beklediği, ana gündem maddesi pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması olan ve bugün yapılacağı duyurulan Kabine toplantısıyla ilgili bir son dakika bilgisi geldi. Peki Kabine toplantısı ertelendi mi? Ne zamana ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

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Yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde, tam kapanmanın ardından vaka sayılarının düşmesiyle alınan kademeli normalleşme kararlarında ikinci aşamaya geçilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'vaka sayılarında 5 bin' hedefine yaklaşılması sebebiyle, toplantıda yeni gevşeme kararları alınması bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde, NATO Liderler Zirvesi sebebiyle erkene çekilerek 10 Haziran Perşembe günü yapılacağı duyurulan Kabine toplantısı hakkında gelen bir son dakika bilgisinin üzerine vatandaşlar, Kabine toplantısı ertelendi mi? Ne zamana ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar... KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA? NE ZAMANA ERTELENDİ? İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün gerçekleştirilmesi beklenirken toplantının iptal edildiği açıklandı. CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, toplantının ertelendiğini aktarırken mevcut koronavirüs tedbirlerin ise haziran ayı boyunca devam edeceği bilgisini verdi. KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü Kabine toplantısıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısıertelendi mi