Kabine toplantısı kritik gündem konularıyla toplanacak! Okullar açılacak mı?

Her hafta düzenli olarak toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündem maddeleri ile toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, yüz yüze eğitim, Yunanistan ile sürdürülen teknik görüşmeler değerlendirilecek. Ayrıca koronavirüs salgınındaki son durum da masaya yatırılacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün saat 15.00'da başlayacak. Toplantı sonrasında alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği toplantı ile duyurması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Kabine toplantısında en önemli gündem maddesi olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sıcak çatışmalar yer alıyor. Türkiye her fırsatta Azerbaycan'a desteğini yineliyor.

Toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

KORONAVİRÜS SALGINI

Türkiye'nin ve tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olan koronavirüs salgını ile mücadele kabine toplantısında ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durum ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin olarak bilgilendirmede bulunacak.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakan Koca, kabine üyelerine Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitime ilişkin tavsiye kararını sunacak.

Bakan Koca, geçtiğimiz Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitime ilişkin olarak, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." ifadelerini kullanmıştı.