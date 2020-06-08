Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılıyor. Koronavirüsün ardından uygulamaya alınan normalleşme süreci çerçevesinde yeni kararların alınıp alınmayacağı merak edenler Kabine toplantısı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN ?

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakla beraber toplantının 8 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantının 15.30 civarında başlaması bekleniyor. Bir erteleme daha olması durumunda toplantının 11 Haziran Perşembe olması bekleniyor.

BAKANLAR KURULU NEDİR?

Bakanlar kurulu veya kabine, demokratik devletlerde başbakanın ve tüm bakanların bir araya gelerek hükûmetin siyasi anlamda hareket tarzına karar verdikleri ve genel politikalarını belirledikleri kuruldur. Bakanlar kurulunun aldığı kararlar, başbakan için "yasal anlamda" tavsiye niteliğindedir. Başbakan bu kararlara çoğunlukla uyar fakat bakanlar kurulu ile aynı fikirde değilse farklı bir karar verebilir. Birçok ülkede bakanlar kurulu üyeleri milletvekilleri arasından seçilir. Başkanlık sistemi ile yönetilen ABD gibi bazı ülkelerde ise milletvekilleri bakanlar kurulu üyesi olamaz. O ülkelerde bir milletvekilinin bakanlar kurulu üyesi olması için öncelikle milletvekilliğinden istifa etmesi gerekir. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren konulardan ve bakanlık çalışanlarının yerine getirdikleri işlerden sorumludur. Bakanlar kurulu kararlarını oy birliğiyle alır. Bakanlar kurulunda soru, gensoru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması gibi siyasi denetleme yolları kullanılır.

KABİNE SİSTEMİ NEDİR?

Bu sisteme başbakan, cumhurbaşkanı tarafından atanır ve başbakan da bütün milletvekillerinin içinden bir kabine (bakanlar kurulu) oluşturur . Bu kabinenin mecliten güvenoyu almasından sonra göreve başladığı bir hükümet modelidir. Türkiye tarihinde kabine sistemine geçiş: TC. de kabine sistemine 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile başlamıştır. Bu tarihte meclis hükümeti sistemi terk edilmiştir.