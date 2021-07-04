Kabine yarın toplanıyor! Masada hangi konular var? Delta varyantı, Kurban Bayramı süresi...

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Cumurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Pandemide aşı kampanyalarının hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüş ile 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar ortadan kaldırıldı.

Normalleşme sürecine giren Türkiye'nin önünde Kurban Bayram'ı var. Yarın toplanacak Kabine Toplantısı'nda özellikle bayram süresi hakkında verilecek karar merak ediliyor.

Genel olarak ülke gündemindeki konuların ele alınacağı toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülüyor. 3. doz aşılama ve aşı programında gelinen noktanın masaya yatırılacağı toplantıda Aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin görüşülmesi beklenen toplantıda hüvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verecek.