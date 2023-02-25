Kabir Tahiraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabir Tahiraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabir Tahiraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kabir Tahiraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kabir Tahiraga 9 Haziran 1999 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kabir Tahiraga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kabir Tahiraga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Kabir Tahiraga'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kabir Tahiraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kabir Tahiraga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kabir Tahiraga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kabir Tahiraga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Partizani B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2020 yılında FC Luftëtari

1 Ekim 2020 yılında KF Oriku

Kabir Tahiraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kabir Tahiraga şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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