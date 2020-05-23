Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Tarabya'daki konutundan ayrılarak kabir ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan; anne ve babası dışında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

OLÇOKLARI UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un kabrinde de dua etti. Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

CENAZEDE AĞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminde hayatını kaybeden yakın arkadaşı Erol Olçak ve oğlu Abdullah Olçak'ın cenaze törenine katılmış ve törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Erol Olçok, AK Parti'nin kuruluşundan vefat ettiği güne kadar Erdoğan'a en yakın isimler arasında bulunuyordu.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Erol Olçok, 5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecidiyekavak köyünde doğdu. Aslen Çerkez asıllı olan Olçok, ilkokulunu köyünde bitirdikten sonra 2 yıl Çorum da kuran kursunda eğitim aldı. Çorum İmam Hatip Lisesi'nde eğitimine devam etti. 1982 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Estetik Sanat Tarihi Bölümü'nü 1986 yılında bitirdi. 1987 yılında Slayt Reklam, 1988 yılında Rekpa Reklam, 1989 yılında ise Ajans E'yi açtı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993 İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalıştı. AK Parti'nin kurulmasında büyük etkileri olan Olçok; partinin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarını hazırladı. 2002'de AK Parti'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yönetti. Olçok; 2007'de "Durmak Yok Yola Devam", 2011'de "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz", 2014'te "Bayrak", 2015'te Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmi çalışmalarını yaptı.