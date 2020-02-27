Kablo hırsızı jandarma takibiyle yakalandı

Uşak'ta enerji ve nakil hattı olarak kullanılan 12 bin lira değerindeki elektrik kablosu çalan şüpheli yakalandı.

Ulubey ilçesi Çırpıcılar köyünde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda enerji ve nakil hattı için kullanılan kabloları çalan S.D. (24) ilçe jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. S.D.'nin çaldığı kabloları Uşak merkez ilçesinde sattığı öğrenilirken çalınan kabloların piyasa değerinin ise 12 bin lira olduğu açıklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA