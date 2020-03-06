Kablo hırsızları, önce kameraya ardından polise yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayını takip eden polis kamera kayıtlarından hırsızları yakaladı. 4 çuval kablo çalıp 200 TL'ye satan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrumundan, içerisinde kablo bulunan 4 çuvalı çalan hırsızlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. B.Ç.'nin durumu fark etmesi üzerine haber verdiği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yerde incelemelerde bulundu.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın meydana geldiği yerde yapılan kamera kayıtları incelemesinde hırsızların kimliklerini E.K. ve M.S. olarak tespit etti ve şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

5 Mart 2020 Perşembe günü saat 22.00 sıralarında yakalanan şahıslar, verdikleri ifadelerinde çaldıkları kabloları tanımadıkları bir kişiye 200 lira karşılığında sattıklarını itiraf ettiler. Gözaltına alınan iki kişi gözaltına alınırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Kaynak: İHA