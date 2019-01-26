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Kablo hırsızlığına 2 tutuklama

BARTIN'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kablo hırsızlığına 2 tutuklama

BARTIN'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ağdacı Mahallesi, Demirciler Mahallesi ile Diyanet Vakfı Kuran kursu inşaatlarından ve parklarda bulunan kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 5 kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çalınan kablolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve V.T. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.K, M.C.S. ve H.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

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