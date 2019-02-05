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  3. Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şahne köyünde A.A. M.Y., M.G. ve M.F. isimli şahıslar bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldı. Şüpheliler durumun İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli Bartın Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece şüphelilerden A.A., M.Y. ve M.F. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Kaynak: İHA

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