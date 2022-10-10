Kablo İzolasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kablo İzolasyon Elemanı görev tanımı nedir, Kablo İzolasyon Elemanı ne iş yapar, Kablo İzolasyon Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kablo İzolasyon Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kablo İzolasyon Elemanı Tanımı;

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Kablo İzolasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kablo İzolasyon Elemanı Maaşları

Kablo İzolasyon Elemanı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Kablo İzolasyon Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kablo İzolasyon Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.13

Meslek Adı :

Kablo İzolasyon Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş güvenliği tedbirleri çerçevesinde, standartlarına uygun olarak; kablo izolasyon hattındaki makineleri kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kablo İzolasyon Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş güvenliği tedbirlerini alarak, iş talimatları ve yönetmeliklere uygun olarak kablo izolasyon hattını üretime hazırlamak,

b) İş güvenliği tedbirlerini alarak, makine kullanma talimatlarına uygun olarak kablo izolasyon makinesini kullanmak,

c) İş güvenliği tedbirlerini alarak, makine bakım kılavuzlarına uygun olarak kablo izolasyon hattında kullanılan makinelerin bakım ve kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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