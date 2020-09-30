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  3. Kabloları çalacaktı! Akıma kapılıp hastanelik oldu

Kabloları çalacaktı! Akıma kapılıp hastanelik oldu

Bursa'da hırsızlık yapmak isteyen iki kişiden biri kablo çalmak için girdiği trafoda akıma kapılıp yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken diğer şahısta polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda Enes D ve Akın Ç. isimli kişi hırsızlık yapmak için bir trafonun kilidini kırıp içeri girdi. Burada kabloları kesmek isteyen Akın Ç, akıma kapılarak yaralandı. Durumu gören Enes D ise Akın Ç'yi trafonun içinden çıkarttı. çevredeki vatandaşların ise durumu fark edip ekiplere ihbar etmesinin ardından yaralı Akın Ç, ambulansla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine kaldırılırken Enes D ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 09:19
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