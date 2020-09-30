Kabloları çalacaktı! Akıma kapılıp hastanelik oldu
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda Enes D ve Akın Ç. isimli kişi hırsızlık yapmak için bir trafonun kilidini kırıp içeri girdi. Burada kabloları kesmek isteyen Akın Ç, akıma kapılarak yaralandı. Durumu gören Enes D ise Akın Ç'yi trafonun içinden çıkarttı. çevredeki vatandaşların ise durumu fark edip ekiplere ihbar etmesinin ardından yaralı Akın Ç, ambulansla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine kaldırılırken Enes D ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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