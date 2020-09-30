Kabloları çalacaktı! Akıma kapılıp hastanelik oldu

Bursa'da hırsızlık yapmak isteyen iki kişiden biri kablo çalmak için girdiği trafoda akıma kapılıp yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken diğer şahısta polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.