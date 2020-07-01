Kabotaj Bayramı’nı kulaç atarak kutladılar

Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir etkinlik ile kutlandı. Atakum sahilinde 300 metrelik bir parkurda yapılan yüzme yarışı nefes kesti.

Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde yüzme yarışı yapıldı. Atakum Çobanlı İskelesi'nde başlayan yarışa 3 farklı kategoride yaş grubu katıldı. 15-25 yaş grubu kategorisinde Melikşah Çaloğlu, 25-45 yaş kategorisinde Murat Sarımehmetoğlu, 45 ve üstü yaş kategorisinde ise Menderes Eskiçırak birinci geldi. Katılımın az olduğu yarışmada geniş güvenlik önlemleri alındı.

Heyecanlı bir yarış olduğunu belirten İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Korona virüs tedbirleri alarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamak istedik. Bu süreçte sporcular, insanlar oldukça evde kaldı. Hayat eve sığdı. Burada ise tedbirler alınarak bir bayrak yarışı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

15-25 yaş kategorisinde birinci olan Melikşah Çaloğlu ise, "Yarışta ilk başta atladığımda çok öndeydim. Sonlara geldiğimde ise biraz daha hızlanmaya çalıştım. Son gücümü kullanmaya çalıştım. İkinciden 5 metre kadar önde çıktım. Samsun'da çok fazla deniz yarışları olmuyor. Bu etkinlik herkesin katılabileceği bir etkinlik oldu. Her sene olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Yüzmeye gönül verdim"

Karşıya Lisesinde kimya öğretmenliği yapan ve düzenlenen yarışta 45 yaş üstü kategorisinde birinci gelen 55 yaşındaki Menderes Eskiçırak ise güzel bir etkinlik olduğunu söyleyerek, "İngiltere, Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzen ilk Karadenizli benim. 10 kere İstanbul Boğazı, 2 kere Çanakkale Boğazı Türkiye'nin birçok yerlerinde yaş gruplarında birinci oldum. Yüzmeye gönül verdim. İnşallah böyle etkinliklerin devamı gelir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA