Kabuğuna çekildi sanılıyordu! Bodrum'da emekli öğretmen Çetin Akıncı, 5 yıl sonra evinde çürümüş bir şekilde ölü bulundu!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Farilya Mahallesi’nde yaşam süren ve kendisinden yaklaşık 5 yıldır haber alınmayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Çetin Akıncı'nın, toz tutan evinde çürümüş bedeni bulundu. İddiaya göre, Akıncı'dan haber alamayan İngiltere'deki ağabeyi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, örümcek ağıyla kaplanmış evin, pas tutmuş kilidini güç bela açmayı başardıktan sonra korkunç manzarayla karşılaştılar.

5 YILDIR KAYIP DEĞİL, ÖLÜYMÜŞ!

Ekipler eve adım atar atmaz, Çetin Akıncı’nın yatağında çürümüş halde kemikleri ortaya çıkan cesedi ile karşılaştılar. Jandarmayı bile şaşkına çeviren olaya ilişkin, mahalle sakini Ali Kılıç, emekli öğretmenden yıllardır haber alamadıklarını, bu sebeple İngiltere'de yaşayan ağabeyinin yanına gittiğini düşündüklerini belirterek, “Çetin beyi en son 4-5 yıl önce gördük. Bodrum ve Türkiye’de yakını olmadığını Avrupa’da bir ağabeyi olduğunu ancak ilişkilerinin çok yakın olmadığını biliyorduk. Çok arayanı soranı yoktu kendi halinde biriydi. Uzun süre ortalıkta görülmeyince biz İngiltere’ye ağabeyinin yanına gittik diye düşünmüştük, oysaki evinde ölmüş olduğu ortaya çıktı, Allah rahmet eylesin” dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Akıncı’nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.