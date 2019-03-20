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  3. Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan işlem gördü

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan işlem gördü

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan işlem gördü

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan işlem gördü

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

OrtalamaSatış türü
Yemlik buğdayKg0,95TS
Mısır daneKg1,12TS
Kabuklu fındıkKg16,75TS
Kuru soğanKg2,04TS

TS: Tüccar Satışı

 

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