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  3. Kabus oraya da sıçradı! Darıca sahillerinde müsilaj alarmı! Denize girmek yasaklandı

Kabus oraya da sıçradı! Darıca sahillerinde müsilaj alarmı! Denize girmek yasaklandı

Marmara'yı etkisi altına alan ve deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj kabusu rüzgar ve akıntı etkisiyle sürüklenmeye devam ediyor. Darıca sahillerinde etkisini göstermeye başlayan müsilaj nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kabus oraya da sıçradı! Darıca sahillerinde müsilaj alarmı! Denize girmek yasaklandı

Müsilaj tehlikesi denizleri tehdit etmeye devam ediyor. Denizin üzeri sarı görüntü ile kaplanırken, denizin altında ise deniz canlıları ölümle burun buruna geliyor. Kocaeli'de etkili olmaya başlayan müsilaj kabusu Darıca sahillerini etkisi altına aldı. Özellikle günübirlik tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden olan Darıca'da müsilaj nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kabus oraya da sıçradı! Darıca sahillerinde müsilaj alarmı! Denize girmek yasaklandı

Marmara Denizi'nde aylardır etkisini sürdüren müsilajla mücadele devam ediyor. Denizlerimizde temizlik çalışması yapılırken, bir taraftan rüzgar ve akıntının etkisiyle müsilaj başka bölgelere taşınıyor. Darıca sahillerini saran deniz salyası nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kabus oraya da sıçradı! Darıca sahillerinde müsilaj alarmı! Denize girmek yasaklandı

MÜSAİLAJA TABELA VE ANONSLU ÖNLEM

Darıca'nın gözde mekanlarından olan Cevher Dudayev Sahili’nde de denize girmek yasaklandı. Ekipler tarafından denetimler başlatılırken, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri, ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelaları yerleştirdi.

DENİZDEN NUMUNELER ALINDI

Hayati tehdit oluşturması bakımından denize girmek yasaklanırken, vatandaşlara can güvenliklerini tehlikeye atmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler tarafından 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Detaylı araştırmalar yapılabilmesi için  Darıca Bayramoğlu Sahili'nde ise sudan numuneler alındı.

Kabus oraya da sıçradı! Darıca sahillerinde müsilaj alarmı! Denize girmek yasaklandı

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