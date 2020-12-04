Kaç ayda 28 gün vardır? 28 gün çeken aylar hangileri? Günlük hayatımızda bazen okulda, bazen de arkadaş çevremizde bu tarz sorular karşımıza çıkmaktadır. Soruların yanıtlarını bulamadığımızda hemen telefonlara sarılır cevabına internet üzerinden bakarız. İşte en basit yoldan çok merak edilen sorunun yanıtı...

KAÇ AYDA 28 GÜN VARDIR?

Bu soruyu düşününce akla ilk gelen Şubat ayı olduğundan eminiz. Hangi ayda 28 gün vardır? Diye detaylı düşününce aslında tüm aylarda 28 gün olduğunu anlarız. İşin özü soruyu iyi okuyup, analiz edebilmektedir. 28-29 çeken ay Şubat olduğu için akla hemen bu ay gelir. Çoğu kişi 1 yılda kaç ay 28 gün sorusuna 1 ay olarak cevap verebilmektedir. Aslında doğru olan 12 ayda da 28 gün vardır.

Kaç ayda 28 gün vardır mantık sorusunun aslında zor olmadığını anlamış olduk. Enteresan olarak adlandırdığımız bu mantık soruları karşınıza çıktığında tavsiyemiz; ilk olarak soruyu doğru analiz etmenizdir.

YILIN 12 AYI VE ÇEKTİĞİ GÜN SAYILARI

1 - Ocak 31

2 - Şubat 28

3 - Mart 31

4 - Nisan 30

5 - Mayıs 31

6 - Haziran 30

7 - Temmuz 31

8 - Ağustos 31

9 - Eylül 30

10 - Ekim 31

11 - Kasım 30

12 - Aralık 31

Şubat ayının normalde 28 gün olup 4 yılda bir 29 gün çekmesinin nedeni miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.

Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllara artık yıl denir. Mesela bu sene 2020 yılı. En yakın artık yıl şuan için 2024 olacak.

ŞUBAT AYININ 28 VE 29 GÜN ÇEKMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12’ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. “July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus’un adından) ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.