Kaç şehit olursa hükümet düşer? | Hükümet şehit haberleriyle düşer mi?

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen ve 36 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırının ardından, hala şehit haberlerinin geliyor olması biz Türk Milletini derinden etkiliyor. Siyasi çatışmalar veya çeşitli fikir ayrılıkları derken, böyle süreçlerde ülke olarak tek bir parça haline geliyoruz. Asıl merak edilen gündem maddelerinden biri ise, bir savaşta veya tek seferlik saldırıda şehit sayısı 50'yi geçerse hükümetin düşüp düşmeyeceği konusu.

Bu haberimizde art arda gelen şehit haberlerinin ardından sosyal medya gündemine oturan ve vatandaşların sosyal medya platformu Twitter, çeşitli arama motorlarında araştırdıkları şehit sayısına göre hükümetin düşüp düşmeyeceği konusundaki tüm ayrıntılara açıklık getireceğiz...

HÜKÜMET ŞEHİT SAYISINA GÖRE DÜŞER Mİ?

Anayasada böyle bir madde bulunmuyor: İdlib'de şehit düşen birçok askerimizin şehit olmasına karşın sayıları gün geçtikçe artmakta. Sayının artması ise şuanki hükümetin düşebileceği konusunu tartışma konusu haline getirdi. Sosyal medyada başlayan çatışmalar ile konu iyice araştırıldı ve Anayasa'da böyle bir maddenin olmadığı bilgisine varıldı. Anayasa'da olmayan bir maddenin yürürlüğe girebileceği düşüncesi ise imkansızdır.

Aksi takdirde OHAL ilan edilmez: Sosyal medya kullanıcıların geneli tek seferde 50'den fazla şehit verilmesi durumunda hükümetin düşeceği ve ülkede OHAL ilan edileceği konusunu savunmaktalar ancak bu konunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bulunmuyor olması OHAL konusunu da etkisiz kılmakta.

Meclis toplanıp hükümeti feshedemez: Savaş vs.. gibi durumlarda en yetkili karar şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Sosyal Medyada konu olan bir diğer başlık ise Meclis'in olağanüstü toplanarak hükümeti feshedebileceği ihtimaliydi fakat bu iddia yasalar ışığında doğru bir bilgi değildir. Meclis toplanarak hükümeti feshedemez.

Sonuç olarak;

Yukarıda verilen maddeler dahilinde düşünülecek ve bir karara varacak olunursa; tek seferde verilen şehit sayısı 50'den fazla olursa hükümetin düşme ihtimali rafa kalkmış gibi gözüküyor. Nöyle bir ibareyi destekleyen hiçbir yasa maddesi bulunmamaktadır. Bu vesile ile sosyal medyada açığa çıkan konuşmalar ise asılsız kalmaktadır.

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