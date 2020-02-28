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Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?

Türkiye, İdlib'den gelen şehit ve yaralı haberleri sonrası Suriyeli mültecileri kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Bunu öğrenen Suriyeliler Avrupa'ya doğru yola çıkmaya başladı. Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı? sorusu internette çokça aratılıyor. İşte tüm detaylar...

İdlib'de yapılan hain saldırının ardından Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, Avrupa'ya doğru göç yolculuğuna başladı. Bunu öğrenen vatandaş Türkiye'den kaç Suriyeli mültecinin gittiğine yönelik internette araştırma yapmaya başladı. Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı? başlığı altında aratılan bu konuyu bizde sizler için araştırıp haberimizde yer verdik.İşte tüm bilgiler...

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı. Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?

KAÇ SURİYELİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI?

Türkiye'deki Suriyelilerin göç etme sayılarıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir bilgi paylaşılmadı. Şu anda yaşanan göç unsurunun bitiminden sonra İçişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bekleniyor.

Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?Kaç Suriyeli Türkiye'den ayrıldı?

Yunanistan'dan Suriyeli göçmenlere sınır engeli!Yunanistan'dan Suriyeli göçmenlere sınır engeli!

Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü!Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü!

Suriyeli göçmenler deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışıyorSuriyeli göçmenler deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor

Suriyeli göçmenler Türkiye'den ayrılmaya devam ediyorSuriyeli göçmenler Türkiye'den ayrılmaya devam ediyor

 

28 Şubat 2020 Cuma 17:03

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