Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza

Kırşehir'de, kaçak avcılık yapan ve 2 ton sazan ile yakalanan 2 kişiye 10 bin TL ceza kesildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y., ile M.Ö.'nün Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma, şüphelilerin bulunduğu kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi.

A.Y. ve M.Ö.'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin TL para ceza kesildi.

Kaynak: İHA