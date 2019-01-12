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Kaçak avcılar vurdu, jandarma kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaçak avcıların vurduğu yırtıcı kuşu, devriye gezerken tesadüfen bulan jandarma ekipleri kurtardı.

Kaçak avcılar vurdu, jandarma kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaçak avcıların vurduğu yırtıcı kuşu, devriye gezerken tesadüfen bulan jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mülkbükü köyü civarında devriye gezen jandarma ekipleri yerde donmak üzere olan bir yırtıcı kuşla karşılaştı. Kanadındaki yarayı gören ekipler kuşu karakola götürdü. Kaçak avcıların vurduğu tahmin edilen ve yörede nadir görüldüğü öğrenilen doğan türü kuş iyileştirilip yaban hayatına tekrar kazandırılması için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, duyarlılığından dolayı personelini kutladı.

Kaçak avcılar vurdu, jandarma kurtardı

Kaçak avcılar vurdu, jandarma kurtardı

Kaynak: İHA

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