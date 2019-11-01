Kaçak avcılara 20 bin lira ceza

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, yasa dışı avlanan ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye toplam 20 bin 136 liralık para cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ve Cihanbeyli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesi'nde 2 kişinin yasa dışı avlandığını yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi av malzemeleriyle yakaladı. Avda kullanılan ve gözünde maske olan şahin, yem olarak kullanılan 8 kır güvercini ve çeşitli tuzaklara da el koyuldu. Kuşlar, daha sonra doğal ortamına salındı. 2 kişi hakkında, 15 bin 290 lirası tazminat 4 bin 846 lirası idari para cezası olmak üzere toplam 20 bin 136 liralık para ceza kesildi.

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Kaynak: DHA