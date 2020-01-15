Kaçak avcılara 51 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğünce kaçak avlanan 13 kişiye 51 bin 472 lira ceza kesildi.

Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında (YHGS) ve çevresinde kaçak avcılık yapıldığına dair ihbarı değerlendiren İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, olay yerine gitti. Kaçak avlandığı tespit edilen 7 şahsa idari yaptırım uygulayan av koruma ve kontrol ekipleri, kaçak avcıların ellerindeki takozsuz av tüfeklerine el koydu.

Daha sonra koruma faaliyetlerine devam eden av koruma kontrol ekipleri, silah ve köpek sesleri duymalarının ardından beklemeye başladı. 7 saat süren beklemenin ardından av köpekleri, tüfekleri ve çantaları ile denetimleri yapılan 6 avcının, yapılan kontrollerde avcılık belgelerinin bulunmadığı ve çantalarında ise koruma altında alınan karacalara ait kafa, ayak ve etler tespit edildi.

İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yasak avlandıkları tespit edilen şahıslara, yaban hayvanını avlamak ve belgesiz avlanmaktan, tazminat ve idari işlem uygulandı. Yenice YHGS'de ve çevresinde kaçak avlanan 13 şahsa 14 bin 865 lirası tazminat olmak üzere toplam 51 bin 472 lira para cezası uygulandı.

2020 yılında kaçak avlandıkları tespit edilen 19 şahsa İl Şube Müdürlüğünce kara avcılığına muhalefetten toplam 58 bin lira para cezası uygulanırken 16 otomatik takozsuz av tüfeğine de el konuldu.

Karabük il genelinde Doğa Koruma Milli Parklar Karabük İl Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen av koruma kontrol faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA