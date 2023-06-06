Kaçak avcılara operasyon! Ağa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik yürütülen çalışmalarda, ağa takılı halde ele geçirilen 2 ton inci kefali kurtarıldı.

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Kaçak avcılara operasyon! Ağa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik yürütülen çalışmalarda, ağa takılı halde ele geçirilen 2 ton inci kefali kurtarıldı.

Van Gölü'ndeki endemik balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göçünü sürdürüyor. Bu dönemde avlanması yasak olan inci kefali için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor.

Kaçak avcılara operasyon! Ağa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldı

2 TON BALIK EKİPLER TARAFINDAN SUYA GERİ BIRAKILDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Akköprü Deresi'nde yaptıkları denetimlerde derenin Van Gölü'ne döküldüğü mansap alanda 200 metrelik ağa takılı halde yaklaşık 2 ton balık tespit etti. Canlı olarak ele geçirilen yaklaşık 2 ton balık, ekiplerce suya geri bırakıldı.

Yetkililer, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek ve göç yollarındaki su kesintilerini önlemek için denetimlerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Emniyet ekipleri tarafından 7 gün 24 saat esaslı aralıksız devam edeceğini ifade etti.

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KAYNAK: İHA

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