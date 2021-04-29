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  3. Kaçak avcılara suçüstü! Kocaeli'de izinsiz sazan avlayan 5 kişi yakalandı

Kaçak avcılara suçüstü! Kocaeli'de izinsiz sazan avlayan 5 kişi yakalandı

Kocaeli'de gölet ve barajlarda izinsiz sazan balığı avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak avcılara suçüstü! Kocaeli'de izinsiz sazan avlayan 5 kişi yakalandı

Kocaeli'de izinsiz avlananlara yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, sazan balığı avcılığının yasaklanması sebebiyle Kocaeli iİ Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iç sularda yoğun bir şekilde denetimler yapıyor. 21- 27 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, İzmit ilçesinde bulunan Gölkay ,Bayraktar ve Süverler göletleri ile Ketenciler ve Davuldere barajlarında sazan balığı avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan avcılara, cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kaçak avcılara suçüstü! Kocaeli'de izinsiz sazan avlayan 5 kişi yakalandı

Kaçak avcılara suçüstü! Kocaeli'de izinsiz sazan avlayan 5 kişi yakalandı

Kaçak avcılara suçüstü! Kocaeli'de izinsiz sazan avlayan 5 kişi yakalandı

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