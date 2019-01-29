Kaçak avcılık yapan 164 kişiye ceza

Şanlıurfa'da geçen yıl kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 164 kişiye 369 bin 313 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2018 yılında av koruma ve kontrol ekiplerince yapılan denetimler sonucunda takozsuz ve avcılık belgeleri olmadan av yaptıkları tespit edilen 164 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem uygulandı. Bu şahıslara idari ve tazminat olmak üzere toplam 369 bin 313 lira para cezası verildi. Av koruma ve kontrol görevlileri, 2 ekip ve araçla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Öte yandan aynı yıl içerisinde Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 384 yaralı hayvan getirilirken, bu hayvanlardan tedavisi tamamlanan 267 tanesi tekrar doğaya bırakıldı. Diğer hayvanlarsa tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA