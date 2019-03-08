Kaçak avlanmaya 19 bin lira ceza

BURDUR ve Isparta'da, izinsiz avlandıkları belirlenen 9 kişi hakkında 19 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarında 3 kişinin avlandığı belirlendi. Avlanma yasağı bulunan bölgede avlandığı belirlenen 3 kişi hakkında, "ava yasak saha ve istasyonlarda avlanmak, vizesi ve avcılık belgesi olmadan av yapmak" suçlarından toplam 3 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

KAÇAK AVCILARA 16 BİN TL CEZA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri ise Isparta'nın Senirkent ilçesi Bozdurmuşbeli Devlet Avlağında canlı mühre ile avcılık yapan 6 kişiyi tespit etti. Kaçak avcılar hakkında, canlı mühre yöntemi ile kınalı keklik avlamak, avcılık belgesi olmadan avlanmak, avlanma süresi dışında ve avlanılması yasak olan yaban hayvanları avlamak suçlarından tutanak tutularak, toplam 16 bin 146 TL idari para cezası uygulaması uygulandı.

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DHA