Kaçak balık avlayan 15 şahsa idari yaptırım

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba, Terme ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu kaçak balık avladığı tespit edilen 15 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Valilik tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1.Çarşamba İlçesi Eğridere Mahallesi'nde, 5 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 500 TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 6 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

2.Çarşamba İlçesi Ordubaşı Mahallesi'nde, 6 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan bin TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 66 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

3.Çarşamba İlçesi Ordubaşı Mahallesi'nde, 6 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan bin TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 7 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

4.Çarşamba İlçesi Eğrikum Mahallesi'nde, 8 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan bin TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet sandal ve 1 adet 25 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

5.Çarşamba İlçesi Muşçalı Mahallesi'nde, 9 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 500 TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 3 adet 5 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

6.Terme İlçesi Gölyazı Mahallesi'nde, 11 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan bin TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 8 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

7.Terme İlçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde, 12 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan bin TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 2 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

8.Çarşamba İlçesi Kumköy Mahallesi'nde, 12 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 500 TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 20 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

9.Çarşamba İlçesi Ordubaşı Mahallesi'nde, 12 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 500 TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 40 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

10.Çarşamba İlçesi Beyyenice Mahallesi'nde, 12 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 500 TL idari yaptırım uygulanmış olup, ele geçirilen 1 adet 40 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

11.Ayvacık İlçesi Uğurlu Mahallesi'nde 13 Temmuz 2020 günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan idari işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanak Ayvacık Kaymakamlığı'na gönderilmiş olup, ele geçirilen 800 metre uzunluğundaki ağ İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir."

Kaynak: İHA