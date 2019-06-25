Kaçak çalıştırılan yatılı kursta taciz iddiasına tutuklama

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinsiz faaliyet gösteren yatılı eğitim yurdunda kalan B.E.K.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurs hocası E.K. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Körkün Mahallesi'nde, 2 gün önce jandarmaya başvuran H.K., torunu B.E.K.'ya gittiği yatılı eğitim yurdunda kurs hocalarından E.K.'nin cinsel istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, E.K.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.K. tutuklandı.

KURS BİNASI MÜHÜRLENDİ

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Oğuzeli Kaymakamlığı eğitim verilen yerin kaçak olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili yapılan incelemede şüpheli E.K. ivedilikle gözaltına alınarak gerekli adli tahkikat tamamlanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Olayın geçtiği yerle ilgili yapılan araştırmada; eğitim verilen yerin kaçak olarak faaliyet sürdürdüğü, yaz döneminde kullanıldığı, çocukların barınma ve iaşe işlemlerinin yürütülmesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden talepte bulunulmadığı ve diğer resmi kurumlardan alınmış herhangi bir izinlerinin olmadığı belirlenmiştir.

Mülki amirin onayıyla, ilgili kurumlar, öğrencileri ailelerine sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlamış ve bahse konu bina mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmekte olup, üzücü olayın konusu hassasiyetle takip edilmektedir."

DHA