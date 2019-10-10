Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botları batmak üzere olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Datça Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yapan Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Marmaris Sahil Güvenlik ekipleri, saat 07.30 sıralarında, batmak üzere olan lastik botu tespit etti. Hemen müdahale eden ekipler, lastik bottaki Suriye, Filistin ve Irak uyruklu olan 42 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA