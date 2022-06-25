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  3. Kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi! 131 yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edildi!

Kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi! 131 yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edildi!

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Alınan bilgilere göre, 131 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi! 131 yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edildi!

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlarda 590 yabancı uyruklu kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı. İşlemleri tamamlanan 131 göçmenin, İstanbul Havalimanı’ndan havalanan uçakla ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi! 131 yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edildi!

OTOBÜSLERLE HAVALİMANINA GETİRİLDİ

Ülkede kaçak göçmenlere karşı yapılan operasyon çalışmalarına devam ediliyor. Son olarak yapılan operasyonda yakalanan kaçak göçmenler, İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi. Burada sınır dışı işlemleri tamamlanan 131 yabancı uyruklu düzensiz göçmen otobüslerle İstanbul Havalimanına getirildi.

Kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi! 131 yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edildi!

Buradaki işlemleri de tamamlanan göçmenler uçakla sınır dışı edildi. Ülkelerine geri gönderilen kaçak göçmenlerin haklarında ilgili tahdit kodların da girildiği, tekrar Türkiye’ye kaçak yollarla girmelerinin de engellendiği belirtildi.

Kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi! 131 yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edildi!

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