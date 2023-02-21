Kaçak göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaçak göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü Meksika’nın Oaxaca ile Puebla eyaletleri arasında bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin açıklama yapan Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Miguel, 17 kişinin hayatını kaybettiğini 13 kişinin ise yaralandığını söyledi.

KAZA NEDENİ BELLİ OLDU

Yetkililer, kazaya otobüse arkadan çarpan bir tırın sebep olduğunu açıklarken, kazanın ardından tırın olay yerinden kaçtığı bildirildi.

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Kaza yapan otobüsün ABD sınırına doğru yol aldığı ve içerisinde Kolombiya, Venezuela ve bazı Orta Amerika ülkelerinden gelen kaçak göçmenlerin bulunduğu belirtildi.

KAZADAN KURTRULAN GÖÇMENLER KAÇTI

Kazadan yara almadan kurtulan göçmenlerin ise yetkililere yakalanmamak için olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.