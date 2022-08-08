Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor! 362 Afganistanlı sınır dışı edildi!

Türkiye'ye kaça yollar üzerinden geen ve farklı şehirlerde oldukları belirlenen 362 Afganistanlı göçmen yapılan kontrollerin ardından Iğdır Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor! 362 Afganistanlı sınır dışı edildi!

Türkiye'ye kaçak yollarla gelen ve burada kalmaya çalışan göçmenlere karşı mücadele devam ediyor. Son olarak Türkiye'de çeşitli şehirlerde bulunan göçmenler ekipler tarafından belirlenerek İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde bir araya getirlip kontrollerden geçirildiler.

Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor! 362 Afganistanlı sınır dışı edildi!

KONTROLLER SONRASI GÖNDERİLDİLER

İçişleri Bakanlığı Göç İşleri İdaresi Iğdır Geçici Gönderme Merkezi'ne getirilen kaçak göçmen burada güvenlikten geçirildikten sonra Afganistan Ariana Havayolları'na ait uçaklarla sbaah 1 grup öğlen de 1 grup olmak üzere ülkelerine gönderildiler.

Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor! 362 Afganistanlı sınır dışı edildi!

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