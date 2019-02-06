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Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

BURSA'nın Karacabay ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

BURSA'nın Karacabay ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.

Karacabey ilçesi Canbaz Mahallesi, Kayaboğazı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Ö., M.K., İ.K. ve A.B. suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 3 el telsizi, 1 dedektör, 1 güç kaynağı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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