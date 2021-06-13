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Kaçak kazı yapmak isterken canından oldu! Gazdan zehirlendiler

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda kaçak kazı yapmak isteyen 5 kişi gazdan zehirlenirken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Kaçak kazı yapmak isterken canından oldu! Gazdan zehirlendiler

Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi ölümle burun buruna geldi.  Aydın'ın Söke ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi, içeride kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Serçin Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı, Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçak kazı yapmak isterken canından oldu! Gazdan zehirlendiler

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kuyunun dışında hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede bulunan 5 kişinin kuyuda bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kurtarma çalışması başlattı. AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kaçak kazı yapmak isterken canından oldu! Gazdan zehirlendilerKaçak kazı yapmak isterken canından oldu! Gazdan zehirlendiler

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