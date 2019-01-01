Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

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