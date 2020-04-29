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Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak orman emvali kestikleri belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak orman emvali kestikleri belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mezit Mahallesi mülki sınırları içeresinde F.A (43), B.A (60) isimli şahısların kacak orman emvali kestiği ve ürettiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. F.A isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak orman emvallerinin bulunması üzerine yapılan aramalarda F.A ve B.A isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen değeri yaklaşık 8 bin TL değerinde olan 17 metreküp kayın ve köknar ağacı bulundu. Her iki şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaçak orman emvali ise Orman İşletme deposuna sevki sağlandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA




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